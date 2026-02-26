Российские саблистки выиграли золото на ЧЕ

Российские саблистки одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров в Тбилиси.

В финале российская команда победила сборную Польши со счетом 45:33. Сборную России в финальном противостоянии представляли Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада. Бронзовым призером стала команда Франции.

В женских командных соревнованиях по фехтованию на рапирах сборная России (Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Милана Левчук и Нелли Куденцова) заняла третье место, победив в матче за бронзу команду Франции (39:32).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Грузии под национальным флагом.