Сперцян назвал российских футболистов, способных уехать в Европу

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о российских футболистах, способных перейти в европейские чемпионаты.

— Как ты думаешь, могут Кисляк и Батраков уехать в Европу? Потому что про них говорят, они помоложе тебя, показывают достаточно хороший уровень игры. И ты стал лучшим полузащитником прошлого сезона, а они были оба в тройке, я так понимаю, номинанты.

– Почему нет? Могут. Два очень-очень талантливых футболиста.

— Кто ещё, по-твоему, может уехать из чемпионата России в Европу на сегодняшний день?

– Да так посмотреть, если честно… много кто.

— Тюкавин в лучшей своей форме?

– Да.

— Глушенков?

– Да.

— Кисляк, Батраков и ты.

– Это пять уже, — сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.