«Ювентус» рассматривает Алисона и Викарио на замену Ди Грегорио

«Ювентус» продолжает искать варианты усиления вратарской позиции. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб разочаровался в Микеле Ди Грегорио и хочет заменить его более квалифицированным голкипером.

По информации источника, основными кандидатами называются Алисон Бекер из «Ливерпуля» и Гульельмо Викарио из «Тоттенхэм Хотспур». Уточняется, что контракт Алисона с «красными» истекает в 2027 году, а также футболист уже работал с главным тренером «бьянконери» Лучано Спаллетти в «Роме». Отмечается, что туринцы уже контактируют с окружением Викарио относительно возможного трансфера. «Тоттенхэм» оценивает вратаря в € 25-30 млн.