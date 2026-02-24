Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

Голландский специалист Дик Адвокат принял решение завершить тренерскую карьеру. Об этом ТАСС сообщил его ассистент Кор Пот.

«Дик немедленно завершил свою карьеру. То же самое сделал и я. Мы начинали вместе и уходим вместе», — сказал Пот.

Он подчеркнул, что специалист принял решение из-за семейных проблем.

Последним местом работы Адвоката была сборная Кюрасао. Под руководством голландца команда впервые в истории завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира.

Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. С 2006-го по 2009-й он возглавлял петербургский «Зенит». Голландец привел сине-бело-голубых к победам в национальных чемпионате и Суперкубке, а также Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Сборную России Адвокат тренировал с 2010 по 2012 год. На Евро-2012 российская команда под его руководством заняла третье место в группе.