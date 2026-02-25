Канчельскис ответил, за какие места в таблице будет бороться "Спартак"

Бывший российский футболист, главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от выступления московского "Спартака" во второй части сезона 2025/2026.

Специалист отметил, что амбиции клуба остаются прежними — это победа в Премьер-Лиге.

"Спартак" будет конкурировать за 4-е или 5-е место. На протяжении десяти лет я говорю, что он будет бороться за эти строчки.

"Спартаку" надо биться за Кубок, но также и за высшие места. Мы все прекрасно понимаем, что амбиции клуба связаны с первым местом. Но если "Спартак" выиграет Кубок России, это тоже будет большим достижением", — приводит слова Канчельскиса "Спорт-Экспресс".

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы. В 19 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, начало — в 16:30 мск.

5 января "Спартак" возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо.