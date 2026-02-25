Клуб Чалова и Макарова уволил тренера менее чем через месяц после трансфера россиян

Футбольный клуб «Кайсериспор» объявил о назначении норвежца Эрлинга Мо на пост главного тренера команды. Ранее «Кайсериспор» отправил в отставку Радомира Джаловича, который возглавлял команду с октября 2025 года. «Кайсериспор» с 19 очками занимает 17‑е место в чемпионате Турции. Ранее 55‑летний Мо работал в Турции в качестве помощника главного тренера «Бешикташа». До этого на протяжении нескольких лет он возглавлял норвежский «Молде». В начале февраля «Кайсериспор» арендовал российского нападающего Федора Чалова у ПАОКа до донца сезона. Также в клубе выступают полузащитник Денис Макаров и форвард Герман Онугха.