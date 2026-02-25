«Буде‑Глимт» обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Окончен ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли «Интер» (Италия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала норвежская команда, в первой встрече она также оказалась сильнее — 3:1. Игра состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

На 58-й минуте Йенс Петтер Хёуге открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 72-й минуте Хокон Эвьен удвоил преимущество норвежской команды. На 77-й минуте Алессандро Бастони отыграл один мяч. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин принял участие в этой игре и совершил ряд сейвов.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке. В 1/8 финала «Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.