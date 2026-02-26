Выяснилось, когда Мбаппе может вернуться на поле

Килиан Мбаппе сможет восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов.

© Sports.ru

Нападающий «Реала» не принимал участия в ответном стыковом матче против «Бенфики» (2:1) из-за проблем с коленом.

По информации COPE, Мбаппе не сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге 2 марта, участие форварда в матче с «Сельтой» также под вопросом. В «Реале» ожидают, что Килиан будет готов к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник Дин Хейсен, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей, как ожидается, пропустит игру в понедельник и вернется на поле в матче с «Сельтой». Джуд Беллингем и Дани Себальос, продолжающие восстановление после травм, могут вернуться на поле в дерби с «Атлетико» 22 марта или после перерыва на сборные. Эдер Милитао, как ожидается, пропустит оба матча следующей стадии Лиги чемпионов.