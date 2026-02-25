Нападающий «Локомотива» вспомнил период в эмиратской «Аль-Вахде»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о периоде выступлений в клубе «Аль-Вахда» из ОАЭ.

— Почему Эмираты?

— «Зенит» в России меня бы никуда не отпустил — даже в аренду. Там же понимали мой уровень. Это логично. Если бы я был руководителем, я бы делал то же самое.

— И как тебе там?

— За два месяца три тренера поменялось, представляешь? Я в шоке был. Хотя условия в плане базы и так далее были шикарные. Но футбол… Любая наша топовая команда стала бы в Эмиратах чемпионом с запасом. Ещё жара страшная… Я такого не испытывал никогда. Каждый раз выходил на улицу, будто в баню зашёл. Весь период в Эмиратах получился скомканный.

— А жить тебе там как?

— Идеально. Полный кайф. Если не брать погоду, а условия, то можно быть спокойным за все аспекты жизни, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.