Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Монако». Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Сафонов появится на поле с первых минут, его конкурент Люка Шевалье остался в запасе. Таким образом, россиянин займет место в воротах команды в седьмом матче подряд. С первых минут встречу начнет и грузинский нападающий парижан Хвича Кварацхелия.

25 февраля ПСЖ встретится с «Монако» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче парижане одержали победу со счетом 3:2.

23 февраля сообщалось, что Шевалье рискует пропустить чемпионат мира-2026 из-за проигранной Сафонову конкуренции. В тренерском штабе сборной Франции обеспокоены недостатком игровой практики голкипера, из-за чего его могут не вызвать в национальную команду на товарищеские матчи в марте. Это, в свою очередь, может привести к тому, что вратарь пропустит ЧМ-2026.