Нападающий «Локомотива» объяснил, почему перешел в «Зенит» после «Спартака»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, почему в 2022 году решил перейти в «Зенит» после выступлений за «Спартак».

© Чемпионат.com

— Твой тяжёлый период в карьере начался после перехода в «Зенит». Ты думал о том, что надо было поступить иначе?

— Единственный вариант поступить иначе был сразу уехать в «Аль-Вахду». Меня тогда Герман [Ткаченко, агент Бакаева] дёрнул с отдыха в Сочи в Москву. Я тогда впервые в жизни в бизнесе полетел, потому что мне такие билеты Герман купил. Прилетаю, он мне говорит: «Завтра летим в Эмираты и подписываем контракт». Я был счастлив, потому что хотел туда перейти, а отец хотел, чтобы я подписался с «Зенитом». Он считал, что я ещё не до конца реализовался в российском футболе. Причём, когда я потом всё-таки оказался в Эмиратах, я понял, что мне действительно рано было сюда ехать.

— Вернёмся к «Зениту». Ты должен был лететь в Эмираты подписывать контракт.

— Да. Проходит время, мне Герман говорит: «Я к тебе сейчас приеду, надо поговорить». Приезжает — и такой: «Из Эмиратов до сих пор контракт не прислали. Это опасно ― можешь остаться без работы». По итогу, кроме «Зенита», вариантов не оставалось, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.