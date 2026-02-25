Игрок «Локомотива» объяснил причины лишнего веса у Веры

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал разговоры о том, что у новичка железнодорожников Лукаса Веры есть лишний вес. Ранее легионера за это обильно критиковали болельщики и эксперты.

— Сколько шуток от тебя получил Вера за его физическую форму?

— Этот его торчащий живот… (Смеётся.) Я с ним сезон в «Химках» отыграл, было то же самое. У него просто такая комплекция тела, это не лишний вес. У него абсолютно нормальная жировая. При этом на сборах он прилично похудел. Вера — очень юркий, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.