Центральный защитник "Зенита" оценил игру Дивеева

Центральный защитник "Зенита" Нино оценил игру Игоря Дивеева.

© ФК "Зенит"

По словам Нино, Дивеев - опытный футболист, способный принести пользу "Зениту".

- Дивеев — замечательный футболист, очень большой профессионал, с огромным опытом выступления в чемпионате России. Об этом говорит количество матчей в его активе. Когда такие люди появляются в команде, нет никаких сложностей с тем, чтобы найти взаимопонимание. Очень высоко его оцениваю. Уверен, Игорь принесет "Зениту" очень много пользы, - цитирует Нино "Матч ТВ".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" обменял аргентинского форварда Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Россиянин заключил с сине-бело-голубыми контракт до лета 2029 года.

Всего на счету Дивеева 203 матча в составе красно-синих, 20 забитых мячей и 5 результативных передач. Также защитник провел 19 матчей в составе национальной команды России и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 9 миллионов евро.