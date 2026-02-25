Президент РПЛ поделился недовольством по итогам Зимнего Кубка

$76.6390.58

Президент РПЛ рассказал, чем остался недоволен по итогам Зимнего Кубка

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, чем остался недоволен по итогам Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2026 году.

Сергей Семак высказал недовольство, что нет премиальных. — Конечно, и я недоволен. Я тоже выражаю недовольство, что нет премиальных. В прошлом году они были, но тогда была и другая финансовая ситуация. Надеюсь, что к теме премиальных мы вернемся. А сейчас хочу сказать спасибо всем клубам, что пошли навстречу для того, чтобы турнир состоялся, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Победителем Зимнего кубка РПЛ — 2026 стал московский ЦСКА. Также в турнире принимали участие «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

