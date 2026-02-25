Защитник «Зенита» объяснил, почему может уйти из клуба

Защитник «Зенита» Нино объявил причину, по которой может покинуть клуб из Санкт-Петербурга и вернуться в Бразилию. Игрок признался, что у его сына синдром Дауна. Ребёнку было бы лучше, если бы Нино вернулся на родину, отмечает футболист.

«Скажу так: я знаю, что очень по-хорошему уезжал из Бразилии — мой переход в «Зенит» прошел в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом «Флуминенсе». Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт. К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких», — приводит слова Нино «Матч ТВ».