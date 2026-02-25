«Барселона» достигла прогресса в переговорах с нападающим «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» и Маркус Рэшфорд обсуждают условия долгосрочного контракта после окончания аренды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб достиг прогресса в переговорах с форвардом по условиям личного соглашения. При этом «Манчестер Юнайтед» настаивает на сумме выкупа в 30 млн евро и не планирует снижать требования.

Арендное соглашение Рэшфорда истекает в июне. В нынешнем сезоне Маркус забил 10 голов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.