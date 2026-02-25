«Барселона» достигла прогресса в переговорах с нападающим «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» и Рэшфорд достигли прогресса в переговорах по личному контракту. «МЮ» не снизит сумму выкупа форварда
«Барселона» и Маркус Рэшфорд обсуждают условия долгосрочного контракта после окончания аренды.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб достиг прогресса в переговорах с форвардом по условиям личного соглашения. При этом «Манчестер Юнайтед» настаивает на сумме выкупа в 30 млн евро и не планирует снижать требования.
Арендное соглашение Рэшфорда истекает в июне. В нынешнем сезоне Маркус забил 10 голов в 34 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Зелимхан Бакаев: «В «Зенит» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»
Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Зелимхан Бакаев: «В «Зенит» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»