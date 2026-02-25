Защитник "Зенита" рассказал, что посоветовал Джону Джону

Защитник "Зенита" Нино рассказал, что посоветовал вингеру Джону Джону.

По словам Нино, он посоветовал Джону изучить русский язык.

- Сделать ставку на изучение русского языка. И чтобы уже прямо на сборах начать пополнять в этом смысле свой словарный запас, - приводит слова Нино "Матч ТВ".

Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро. Ранее Джон заявил, что намерен выучить русский язык.

Напомним, что ранее Нино давал интервью на русском языке. Бразильский футболист признавался, что занимается изучением языка и хочет овладеть им.