ПСЖ поздравил Сафонова с днем рождения

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" поздравил российского вратаря Матвея Сафонова с днем рождения. Соответствующее сообщение опубликовано на странице команды в соцсети X.

В среду Сафонову исполнилось 27 лет.

"С днем рождения, Матвей", - говорится в сообщении.

Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах в разных турнирах, в четырех из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.