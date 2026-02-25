Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» поделился мнением о статусе «Спартака»

Артур Юсупов: «Спартак» остается народной командой – у него большое наследие. Может, через 15 лет таковой станет «Зенит». Красно-белые занимают 6-е место – сегодня это не топ-клуб»
Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Артур Юсупов поделился мнением о статусе «Спартака» в российском футболе.
– Никогда в жизни не был причастен к «Спартаку», но объективно, наверное, он остается народной командой. Все-таки у «Спартака» большое наследие и целые поколения болельщиков. Может, через 15 лет народной командой станет «Зенит», но в совокупности, наверное, это все еще «Спартак».
– Есть мнение, что сейчас «Спартак» – не топ-клуб, согласны?
– На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да. Сейчас топ-клубы – это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», – сказал Юсупов.
Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Зелимхан Бакаев: «В «Зенит» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»
Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Зелимхан Бакаев: «В «Зенит» время не дают, особенно россиянам – я приехал растренированный, просидел год на лавке. Только в «Химках» ощутил, что я все еще футболист»
Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»