Глушаков объяснил, почему у "Спартака" нет положительных результатов

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, почему у красно-белых нет положительных результатов.

© Rusfootball

По словам Глушакова, команда должна быть как семья, а "Спартаку" этого не хватает.

- Так они в баню не ходят даже — ни пообщаться, ни фишки подвигать. Команда должна быть как семья. Мне кажется, именно этого и не хватает. Нет лидера, легионеры отдельно, русские отдельно. Все по-другому, не так, как в мое время. Сейчас нет команды-семьи, поэтому и нет результат, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. В полуфинале Пути РПЛ Кубка России красно-белые сыграют с московским "Динамо".

Напомним, что в январе клуб объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера - ранее испанец занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". В 19 туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с "Сочи".