Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»
Болельщики «Торино» организовали своеобразную акцию протеста.
В соцсетях появились видео, на которых фанаты туринской команды высыпают несколько килограммов навоза перед въездом на тренировочную базу. Они также вывесили баннер, адресованный владельцу и президенту Урбано Кайро: «Дерьмо, как Кайро».
«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков после 26 туров.
