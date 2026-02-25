$76.6390.58

Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба в знак протеста против президента: «Дерьмо, как Кайро»

Sports.ru

Болельщики «Торино» организовали своеобразную акцию протеста.

Фанаты «Торино» высыпали навоз у базы клуба
© Sports.ru

В соцсетях появились видео, на которых фанаты туринской команды высыпают несколько килограммов навоза перед въездом на тренировочную базу. Они также вывесили баннер, адресованный владельцу и президенту Урбано Кайро: «Дерьмо, как Кайро».

«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков после 26 туров.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости