Бакаев объяснил всплеск уровня агрессии в этом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев объяснил, почему стал играть более агрессивно.

— О тебе в первой части в сезоне многие говорили, что ты играешь чересчур агрессивно.

— Первая красная в карьере!

— Да, но ты и Ракову локтем заехал, и в целом агрессивно шёл в борьбу.

— Я так начал играть только в «Локомотиве», потому что есть установка постоянно идти в контакт. Это не потому, что я агрессивный – так требует тренер. Понятно, что не так, как я в Рака пошёл. Я даже не понял, как это получилось. Смотрю на него, а у него кровь идёт. Я сразу извинился перед ним! Наверное, это переизбыток желания выполнять установку тренера и отсутствие опыта, потому что раньше передо мной таких задач не ставили. Если бы я был агрессивным игроком, жёлтых и красных у меня было бы больше. Все мои карточки за высказывания в адрес судей. Хотя с этим тоже стараюсь бороться. Но каждый футболист разговаривает на поле, а акцент делают на мне, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.