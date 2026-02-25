Сперцян ответил, могут ли Кисляк и Батраков уехать в Европу

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о возможном переезде Матвея Кисляка и Алексея Батракова в Европу.

© Rusfootball

Сперцян считает, что Батраков и Кисляк в перспективе могут переехать в Европу.

- Почему нет? Могут. Два очень талантливых футболиста. Кто еще может уехать? Много кто [может уехать], - сказал Сперцян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 25 миллионов евро.

На счету Матвея Кисляка 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пять забитых мячей и пять голевых передач. Рыночная стоимость 20-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.