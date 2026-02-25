Ультрас «Боруссии» объявили бойкот матча с «Аталантой»

Ультрас «Боруссии» Дортмунд договорились бойкотировать матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов из-за действий итальянской полиции.

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала пройдет сегодня в Бергамо, в первой игре «Боруссия» победила со счетом 2:0.

Во вторник «Боруссия» сообщила о рейдах итальянской полиции по местам размещения болельщиков клуба. Части немецких фанатов было отказано во въезде в Италию. Кроме того, как сообщает GGFN, ранее «Аталанта» ограничила продажу билетов некоторым группам болельщиков «Боруссии», которые, по мнению клуба, являются угрозой безопасности.