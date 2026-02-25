Мостовой назвал главную сенсацию Лиги чемпионов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал сенсацией результаты «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона. На стадии плей-офф «Будё-Глимт» обыграл «Интер» и вышел в 1/8 финала турнира.

