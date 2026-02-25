«Челси» и «Вест Хэм» оштрафовали за потасовку в матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала лондонские «Челси» и «Вест Хэм» на 325 и 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 33,8 и 31,2 млн рублей) соответственно за потасовку между игроками в конце матча чемпионата Англии.

Встреча 24‑го тура, прошедшая 31 января на стадионе «Челси», завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На 7‑й минуте компенсированного времени полузащитник «Вест Хэма» Адама Траоре оттолкнул защитника «Челси» Марка Кукурелью после проигранной борьбы за мяч. Другие игроки «синих» вступились за одноклубника, в результате чего на поле возникла массовая потасовка. Защитник «Вест Хэма» Жан‑Клер Тодибо схватил за горло форварда «Челси» Жоао Педро и получил прямую красную карточку.

— Оба клуба признали предъявленные им обвинения. После слушания регулирующая комиссия наложила на «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» штрафы в размере 325 и 300 тысяч фунтов стерлингов соответственно, — сказано в заявлении.

«Челси» с 45 очками занимает пятое место в таблице Премьер‑лиги. «Вест Хэм» (25) располагается на 18‑й строчке.