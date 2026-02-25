Футболист ЦСКА ответил, против кого в РПЛ играть тяжелее всего

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, против кого в РПЛ играть тяжелее всего.

По словам Лукина, тяжелее всего играть против Дзюбы, потому что он номер один в единоборствах и верховой борьбе.

- Против Артема Дзюбы, в единоборствах и верховой борьбе он номер один. Есть нападающие, которые выше его, но они не так чувствуют мяч, не такие подвижные. Дзюба блестяще пользуется своими качествами, - приводит слова Лукина Sports.ru

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в чемпионате России 16 матчей и отметился пять забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Форвард выступает за тольяттинцев с осени 2024 года, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.