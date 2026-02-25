Бакаев объяснил, почему Митрюшкин стал капитаном «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев объяснил, почему команда выбрала новым капитаном вратаря Антона Митрюшкина.

— «Локомотив» превратил выбор капитана в «Последнего героя». Как происходило голосование?

— Как было показано в ролике (смеётся). А если серьёзно, то после обеда каждый заходил в комнату, писал имя на бумажке и клал в коробочку.

— Почти как в шоу. Почему Митрюшкин?

— Я с ним был ещё в академии, мы давно знакомы. Митрюха — опытный игрок. Он — надёжный человек, к которому всегда можно обратиться. Кандидатов было много, но Антон — самый логичный и компромиссный выбор, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.