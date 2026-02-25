Газзаев назвал ключевой фактор в борьбе за титул в РПЛ

Качество подготовки команд ко второй части сезона станет ключевым фактором в борьбе за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

"Будем надеяться, что вторая часть чемпионата пройдет на очень высоком уровне, потому что у команд была возможность хорошо подготовиться", - сказал Газзаев.

"Многие команды, особенно те, которые входят в лидирующую группу, на мой взгляд, провели подготовку в идеальных условиях. Это напрямую влияет на готовность к чемпионству: кто лучше подготовился, тот и будет иметь преимущество", - добавил он.

Чемпионат России возобновится 27 февраля, в этот день петербургский "Зенит" примет калининградскую "Балтику".

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками в 18 матчах. Далее идут "Зенит" (39), московский "Локомотив" (37) и ЦСКА (36).