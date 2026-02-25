Тренер "Пари НН" оценил уход уругвайского футболиста

Трансфер уругвайского футболиста Хуана Боселли из "Пари Нижний Новгород" в "Краснодар" является потерей для нижегородской команды. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский.

Боселли стал игроком "Краснодара" 11 февраля, подписав контракт с клубом до конца июня 2028 года. "Я думаю, что для футболиста важно было этот шаг сделать. Для нас, конечно, это потеря. Потому что это наш самый качественный футболист", - сказал Шпилевский. Тренер также отметил, что в дальнейшем клуб будет делать ставку в том числе на молодых футболистов.

Спортивный директор "Пари НН" Антон Евменов в свою очередь добавил, что клуб получил максимум от сделки. "Деньги и хорошего талантливого футболиста, который перед вами сидит (Адриан Бальбоа - прим. ТАСС)", - сказал Евменов.

Уругвайский форвард Бальбоа перешел 30 января в "Пари НН" из аргентинского клуба "Расинг".

Боселли выступал за "Пари НН" с 2023 года, сыграв в 75 матчах в разных турнирах, забив 24 гола и отдав 4 результативные передачи. Ранее Боселли выступал за бразильские "Атлетико Паранаэнсе" и "Америку", португальские "Жил Висенте" и "Тонделу", испанский "Кадис" и уругвайский "Дефенсор".

По итогам 18 туров "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 14 очков. В 19-м туре нижегородская команда на выезде встретится с московским "Локомотивом", матч пройдет 28 февраля.