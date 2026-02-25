Эксперт прокомментировал резонансное высказывание Генича о Глебове

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал резонансное высказывание комментатора Константина Генича о крайнем нападающем ЦСКА Кирилле Глебове. Генич сообщил, что Глебов в ближайшие годы может столкнуться с большим количеством травм, что вызывало критику в его адрес. Позднее Константин сообщил, что уладил этот вопрос с ЦСКА, а также принёс извинения Кириллу.

© Чемпионат.com