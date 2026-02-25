Экс-футболист Кузнецов: все тренеры в «Спартаке» становились психами

$76.4790.32

«Все становились психами в «Спартаке», Станкович, например. Все орали, дрались, спорили». Кузнецов о бывших тренерах красно-белых

Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от работы нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Мы все ждали от Абаскаля, от Тедеско, еще от кого-то… Ждали, что команда заиграет. Заиграл «Спартак»? Нет. Но при этом там все становились психами. Станкович, например. Все орали, дрались, спорили с кем-то. Надеюсь, с испанцем (Карседо – Спортс’‘) этого не произойдет», – сказал Кузнецов.
