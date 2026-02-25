Названы команды РПЛ, превосходящие ЦСКА по подбору игроков

Бывший полузащитник "Локомотива" Юрий Дроздов выделил команды с самыми сильными составами в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

Экс-футболист отметил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА, но сделал акцент на том, что состав армейцев всё же не самый сильный в лиге.

"Хотелось бы пожелать всем командам яркой игры и достижения результатов. На мой взгляд, фаворитами будут "Краснодар" и "Зенит", как и в прошлом году. ЦСКА усилился зимой, взял хороших игроков. Но у "Зенита" и "Краснодара" подбор игроков лучше", — передаёт слова Дроздова "Чемпионат".

ЦСКА этой зимой подписал защитника Матеуса Рейса ("Спортинг" Лиссабон, свободный агент), полузащитников Дмитрия Баринова ("Локомотив", 2 млн евро) и Данилу Козлова ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающих Максима Воронова ("Урал", 3 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент).

"Краснодар" подписал одного новичка — нападающего "Пари НН" Хуана Мануэля Боселли (650 тыс. евро). В "Зенит" перешли защитник Игорь Дивеев (ЦСКА, 2 млн евро), полузащитник Джон Джон ("Ред Булл Брагантино", 18 млн евро) и нападающий Джон Дуран ("Аль-Наср", аренда за 2,75 млн евро).