Гендиректор «Пари НН» прояснил ситуацию с долгом перед агентами Сефаса

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев заявил, что клуб пытается найти компромисс с агентами нападающего Реналдо Сефаса.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В конце 2025 года сообщалось, что «Пари НН» имеет долг перед представителем Сефаса в размере 450 тысяч евро.

— Погасили ли долг перед агентом Реналдо Сефаса?

— Мы в коммуникации с представителем его агента. Пытаемся найти компромисс.

— Вы взяли курс на приглашение местных управленческих кадров. А что по поводу привлечения местных воспитанников: есть ли в ближайшее время цель по привлечению определенного количества нижегородской молодежи, в частности, академии «Пари НН» в основную команду?

— Конечно, такая цель есть. Я своей работой хочу показать, что пришел вдолгую, поэтому делаем акцент на местных специалистах и стараемся их развивать. Из молодежи хочу отметить Ваню Беляева, в свой день рождения забил мяч. У ребят 2007–2008 года есть хорошие шансы попасть в команду. Мы заинтересованы, чтобы они развивались, — передает слова Карасева корреспондент «Матч ТВ».

«Пари НН» после 18 туров с 14 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице чемпионата России. Первый матч после перерыва на игры, нижегородцы проведут против «Локомотива» в гостях 28 февраля.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.