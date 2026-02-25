Сафонову предрекли лидерство в ПСЖ

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением об игре вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

«Матвей по делу выиграл конкуренцию в ПСЖ. Я думаю, что он сейчас номер один. Особенно, когда ушёл Доннарумма. Я думаю, он заслужил быть первым и своей игрой всё доказал» - сказал Семшов.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с июня 2024 года. Контракт с парижанами подписан до конца сезона 2028/29 годов. Дебютный матч российский вратарь провёл 18 сентября против испанской «Жироны» в Лиги Чемпионов. В составе ПСЖ 26-летний вратарь стал победителем Лиги Чемпионов сезона 2024/25 годов. В том же сезоне вместе с парижской командой стал чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции. В декабре 2025 года выиграл с ПСЖ Межконтинентальный кубок. В финале против бразильского «Фламенго» отразил четыре удара в серии пенальти.

Всего за ПСЖ Сафонов провёл 27 матчей, в которых пропустил 23 гола. В команде Сафонов конкурирует за место в стартовом составе с местным вратарём Люкой Шевалье. В начале текущего сезона чаще играл Шевалье, но к середине сезона из-за плохих результатов больше стал играть Сафонов. Эксперты считают, что российский вратарь имеет большую устойчивость в игре, чем Шевалье.

Трансферная стоимость Сафонова составляет 15 млн евро. Сегодня Матвею Сафонову исполнилось 27 лет.