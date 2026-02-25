Основным вратарем сборной Норвегии на ЧМ-2026 может стать россиянин

В Норвегии ждут, что основным вратарём сборной на ЧМ-2026 станет россиянин
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт поделился ожиданиями от того, кто станет основным стражем ворот национальной сборной страны на чемпионате мира 2026 года.
Ранее СМИ сообщали, что россиянин Никита Хайкин готовится получить норвежское спортивное гражданство и отправиться на мировое первенство в составе сборной. По мнению Сальтведта, как только Хайкину выдадут паспорт Норвегии, он сразу будет вызван в национальную команду.
"Хайкин сыграл важную роль в последних победах "Будё-Глимт", а также был выдающимся игроком осенью. Он значительно улучшил свою игру, особенно на выходах, а его рефлексы всегда были потрясающими. Не думаю, что он уже получил норвежский паспорт, но как только это произойдёт, он сразу же будет вызван в национальную команду Норвегии", — сказал Сальтведт "Чемпионату".
24 февраля норвежский "Будё-Глимт" с Никитой Хайкиным в составе со счётом 2:1 обыграл миланский "Интер" на его поле в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и впервые в своей истории вышел в 1/8 финала турнира.
Никита Хайкин родился в Израиле. Он также имеет британское и российское гражданство. Вратарь вызывался в юношеские, молодёжные и взрослую сборную России, но практику в основной команде не получал, поэтому может быть заигран за сборную другой страны.