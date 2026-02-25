Нападающий «Сочи» перешел в китайский «Чжэцзян Гринтаун»

Венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа перешёл в аренду в «Чжэцзян Гринтаун». Об этом сообщают социальные сети китайского клуба.

Меньше месяца назад форвард вернулся в российскую команда после аренды в «Шарджа». Форвард перебрался в команду из ОАЭ в сентябре 2025 года. Всего за арабский клуб он сыграл в пяти матчах чемпионата, проведя на поле 29 минут и забив один гол.

В составе «Сочи» Гуарирапа выходил на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. В Российской Премьер-Лиге венесуэлец также играл за московский ЦСКА, отметившись пять мячами в 30 встречах.