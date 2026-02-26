В Федерации футбола Гондураса объяснили отказ от матча с Россией

Гондурас об отказе играть с Россией в марте: «У нас уже согласованы соперники и даты. На июнь есть предложения, но ничего еще не подписано»
В Федерации футбола Гондураса объяснили отказ от товарищеского матча с Россией в марте.
Ранее сообщалось, что РФС предлагал провести игру сборных России и Гондураса в Санкт-Петербурге 31 марта.
«РФС спросил нас, интересуемся ли мы проведением матча со сборной России в марте этого года в Санкт-Петербурге. Официального предложения наша федерация не получала. Мы ответили на этот интерес отказом. У нас уже согласованы соперники и даты на март с ФИФА. Что касается июня, то у нас на руках уже есть предложения от других соперников, но ничего еще не подписано», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Гондураса Хосе Мехия.
