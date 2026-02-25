«Много шарлатанов»: назван главный фаворит РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов признался, что считает столичный ЦСКА во главе с Фабио Челестини главным фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы часто говорим о тренерах, которые приезжают в Россию, что они нам дают. Не побоюсь этого слова, но было у нас очень много шарлатанов. Но Челестини — это специалист неплохого уровня, он знает футбол. Теперь, когда в его команду влились новые футболисты, то для меня они стали главными фаворитами весеннего отрезка», — заявил он.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.