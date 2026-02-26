Подсчитано, сколько Винисиус забил в матчах ЛЧ за «Реал» с момента прихода

Винисиус забил 32 гола и отдал 30 ассистов в 78 матчах Лиги чемпионов с момента перехода в «Реал» в 2018 году.

Вчера вингер забил победный гол в ответном стыковом матче с «Бенфикой» (2:1). В первой игре (1:0) бразилец тоже отличился.

С «Реалом» Винисиус играл в двух финалах ЛЧ – с «Ливерпулем» (1:0) в сезоне-2021/22 и «Боруссией» Дортмунд (2:0) в сезоне-2023/24 – забив по голу в обоих матчах.

Всего у него 14 голов и 12 ассистов в 20 матчах плей-офф. Винисиусу принадлежит рекорд по голам в играх плей-офф среди бразильцев.