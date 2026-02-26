Лига чемпионов — 2025/2026: кто вышел в 1/8 финала

«ПСЖ» может сыграть с «Барселоной», а «Реал» — с «Сити».

Стыковые матчи плей-офф Лиги чемпионов — всё. Теперь определены все участники 1/8 финала. Кратко рассказываем о прошедших противостояниях и представляем расклады перед следующей стадией.

Сказка «Карабаха» в Лиге чемпионов завершена. Результат первого матча (1:6) не оставил команде шансов на выход в 1/8 финала. В Англии азербайджанский клуб смотрелся куда достойнее, но снова проиграл. 3:9 по сумме двух встреч — это больно. Пока «Карабах» не готов конкурировать с такими командами, как «Ньюкасл».

Александр Сёрлот — палач «Брюгге». Бельгийский клуб доставил большие проблемы «Атлетико», однако всё-таки попрощался с Лигой чемпионов. После трёх таймов «Брюгге» играл с соперником на равных — 4:4. Но «Атлетико» зарешал во второй половине мадридского матча. Сёрлот сделал хет-трик, испанский клуб разгромил гостей.

«Будё-Глимт» преподнёс очередную сенсацию. Норвежская команда обыграла на общем этапе «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1), а в стыках дважды справилась с «Интером» (3:1, 2:1). После первого матча казалось, что итальянский клуб отыграет фору в два мяча и пройдёт дальше. На деле всё вышло иначе. Команда Кристиана Киву несётся к скудетто, однако её путь в Лиге чемпионов завершён.

«Байер» спокойно прошёл «Олимпиакос». Греческий клуб ни разу не забил в двух матчах — при таком раскладе тяжело рассчитывать на успех. Немецкая команда решила всё в первой встрече. Спасибо Патрику Шику, который оформил дубль в течение трёх минут. В Леверкузене обошлись без голов.

«Боруссия» покинула Лигу чемпионов, хотя добилась победы в первом матче с разницей в два мяча. «Аталанта» показала характер и отыграла гандикап ещё до перерыва встречи в Бергамо. Потом соперники обменялись голами, а развязка наступила в добавленное время. Судья назначил пенальти, и итальянцы вырвали общую победу на 90+8-й минуте. Это было незабываемо!

«Ювентус» заходил на грандиозный камбэк. После 2:5 в Стамбуле казалось, что команде Лучано Спаллетти нечего ловить. А она забила три мяча в Турине, причём два из них — в меньшинстве. Впрочем, «Галатасарай» избежал катастрофы в дополнительное время — превратил 0:3 в 2:3. «Ювентус» позволил сопернику слишком много в Турции.

«ПСЖ» и «Монако» устроили весёлый перформанс. В первом матче монегаски вели 2:0, но проиграли. Александр Головин получил прямую красную карточку. Спустя неделю «Монако» открыл счёт, а затем снова остался вдесятером. Парижане забили два мяча за шесть минут и, по сути, всё решили. Впрочем, концовка получилась напряжённой. Монегаски отыгрались и едва не забили третий.

«Реал» два раза обыграл «Бенфику». В обоих случаях победный мяч забил Винисиус Жуниор. Игра в Лиссабоне была омрачена большим скандалом с участием бразильца и Джанлуки Престианни. Игрок «Реала» обвинил аргентинца в расизме, и того отстранили от участия в ответной встрече. Жозе Моуринью победил мадридцев на общем этапе, но не в плей-офф.

Кто с кем сыграет в 1/8 финала

Ранее напрямую в 1/8 финала ЛЧ вышли восемь лучших клубов общего этапа. Это «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити». К ним присоединились восемь победителей стыков. Кто с кем сыграет? У каждого клуба по два потенциальных соперника.

«Арсенал» — «Байер» или «Аталанта»

«Бавария» — «Байер» или «Аталанта»

«Ливерпуль» — «Атлетико» или «Галатасарай»

«Тоттенхэм» — «Атлетико» или «Галатасарай»

«Барселона» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»

«Челси» — «ПСЖ» или «Ньюкасл»

«Спортинг» — «Реал» или «Будё-Глимт»

«Манчестер Сити» — «Реал» или «Будё-Глимт»

«Реал» — «Спортинг» или «Манчестер Сити»

«ПСЖ» — «Барселона» или «Челси»

«Ньюкасл» — «Барселона» или «Челси»

«Атлетико» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

«Аталанта» — «Арсенал» или «Бавария»

«Байер» — «Арсенал» или «Бавария»

«Галатасарай» — «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

«Будё-Глимт» — «Спортинг» или «Манчестер Сити».

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт в пятницу, 27 февраля. Первые матчи этой стадии состоятся 10 и 11 марта, ответные — 17 и 18 марта.