«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов

Итальянский «Ювентус» одержал победу над турецким «Галатасараем» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов, однако не смог пройти в следующий круг.

Встреча в Турине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (с пенальти), Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. У гостей на последних минутах овертайма отличились Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз.

С 48-й минуты туринцы играли вдесятером — за грубый прием с поля удалили защитника Ллойда Келли. Примечательно, что и в первой игре итальянский клуб лишился игрока обороны из-за красной карточки.

Первая встреча команд завершилась победой «Галатасарая» со счетом 5:2. По сумме двух игр турецкий клуб оказался сильнее — 7:5.

Таким образом, путевки в следующий раунд турнира завоевали «Галатасарай», «Аталанта», мадридский «Реал» и французский ПСЖ. «Ювентус» и миланский «Интер» завершили выступление в Лиге чемпионов по итогам общего этапа.