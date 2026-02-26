Талалаев не верил в приезд новичка «Зенита» в Россию

Талалаев признался, что не верил в приезд новичка «Зенита» Дурана в Россию
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о трансформации петербургского «Зенита» и переходе в стан сине-бело-голубых колумбийского нападающего Джона Дурана.
«Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришёл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам. Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды», – заявил Талалаев.
22-летний Джон Дуран присоединился к «Зениту» на правах аренды. Он является игроком саудовского «Аль-Насра». Первую половину сезона-2025/26 колумбиец отыграл в аренде за турецкий «Фенербахче», проведя 21 матч, забив пять голов и отдав три голевые передачи. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 32 млн евро.
После осенней части чемпионата «Балтика» с 35 очками после 18 туров располагается на пятой строчке, отставая на пять баллов от лидирующего «Краснодара» и на два очка – от тройки призёров. «Зенит» с 39 очками занимает второе место.
