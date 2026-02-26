Талалаев не верил в приезд новичка «Зенита» в Россию

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о трансформации петербургского «Зенита» и переходе в стан сине-бело-голубых колумбийского нападающего Джона Дурана.

© ФК «Зенит»

«Зенит» изменился. Появились более качественные игроки. Индивидуальное мастерство прилично изменилось. Очень сильный фланговый игрок пришёл, форвард. Честно говоря, не думал, что нападающий такого уровня может приехать к нам. Другое дело, успеют ли они влиться и насколько изменятся взаимодействия команды», – заявил Талалаев.

22-летний Джон Дуран присоединился к «Зениту» на правах аренды. Он является игроком саудовского «Аль-Насра». Первую половину сезона-2025/26 колумбиец отыграл в аренде за турецкий «Фенербахче», проведя 21 матч, забив пять голов и отдав три голевые передачи. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 32 млн евро.

После осенней части чемпионата «Балтика» с 35 очками после 18 туров располагается на пятой строчке, отставая на пять баллов от лидирующего «Краснодара» и на два очка – от тройки призёров. «Зенит» с 39 очками занимает второе место.