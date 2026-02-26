Комментатор Орлов: Соболев – это поражение «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов дал комментарий мнением касательно игры нападающего Александра Соболева, который забил 3 гола в 16 матчах сезона Мир РПЛ.

© Sports.ru

– А что Соболев? Разве он может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам.

Для меня Соболев – это поражение «Зенита», сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться.

Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.

– Допускаете, что после окончания этого сезона ему решат подыскать новую команду? Или он сам решит найти место, где будет больше практики?

– Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего – пришел в команду.

Сейчас «Зенит» фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать, – сказал Геннадий Орлов.