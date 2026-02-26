Гендиректор "Ахмата" отреагировал на слухи об отмене трансфера нападающего

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию об отмене трансфера нападающего Йошана Валойса из колумбиского "Депортиво Пасто".

"Валойс заявлен за наш клуб в статусе свободного агента. Контракт с бывшим клубом расторг. Он действительно улетел в Колумбию из-за определенных причин, которые я озвучивать не буду", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".

21-летний Йошан Валойс присоединился к "Ахмату" в минувшее зимнее трансферное окно и подписал контракт до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за колумбийский клуб "Депортиво Пасто". В прошлом году нападающий молодежной сборной Колумбии принял участие в 19 матчах чемпионата Колумбии и записал на свой счет 10 забитых голов.