Гендиректор "Ахмата" отреагировал на слухи об отмене трансфера нападающего

В "Ахмате" прокомментировали слухи о возможной отмене трансфера форварда

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию об отмене трансфера нападающего Йошана Валойса из колумбиского "Депортиво Пасто".

"Валойс заявлен за наш клуб в статусе свободного агента. Контракт с бывшим клубом расторг. Он действительно улетел в Колумбию из-за определенных причин, которые я озвучивать не буду", - цитирует Айдамирова "Чемпионат".

21-летний Йошан Валойс присоединился к "Ахмату" в минувшее зимнее трансферное окно и подписал контракт до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за колумбийский клуб "Депортиво Пасто". В прошлом году нападающий молодежной сборной Колумбии принял участие в 19 матчах чемпионата Колумбии и записал на свой счет 10 забитых голов.

