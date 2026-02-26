Месси мог сменить спортивное гражданство

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что мог сменить спортивное гражданство.

В какой-то момент со мной связалась сборная Испании. Они пытались меня переубедить. Я аргентинец, но приехал в Барселону еще совсем молодым. Была возможность играть за Испанию, но я всегда хотел представлять Аргентину», — приводит слова Месси beIN Sports.

Лионель Месси дебютировал в составе сборной Аргентины 17 августа 2005 года. В активе 38-летнего нападаюшего 196 матчей за национальную команду, в которых он забил 115 голов и отдал 64 результативные передачи на партнеров. Вместе с аргентинской сборной он завоевал два Кубка Америки и стал чемпионом мира в 2022 году.