Челестини отреагировал на слухи о том, что он выступал за обмен Дивеева на Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о покинувшем команду и ставшим игроком «Зенита» защитнике Игоре Дивееве. Ранее появилась информация, что Челестини выступал за обмен с сине-бело-голубыми Дивеева на нападающего Лусиано Гонду. Фабио отметил, что в ЦСКА российский защитник играл всегда, когда мог.

«Иногда, когда Игорь чувствовал боль, он не мог сделать всё, что умеет или что мы требовали. Больше мне сказать нечего – Дивеев играл все матчи, когда был доступен. Но нет, есть ещё что сказать. Я верил в Дивеева даже как в нападающего. Вот теперь больше точно сказать нечего», — приводит слова Челестини Sports.ru.