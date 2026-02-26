Экс‑футболист Харлачев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

Московскому «Локомотиву» пока не хватает ресурсов для борьбы за победу в чемпионате России, заявил в интервью «Матч ТВ» четырехкратный обладатель Кубка России в составе железнодорожников Евгений Харлачев.

Команда Михаила Галактионова с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

— Галактионов достаточно давно тренирует «Локомотив». Он способен стать для клуба новым Юрием Сёминым?

— Я бы не стал сравнивать с Юрием Павловичем. Сёмин — тренер своего поколения, со своим видением футбола, своими требованиями. Он долго шел к тому, чтобы стать Сёминым, влюбил болельщиков в себя. Галактионову до этого еще далеко. Однако если команда будет добиваться нужного результата, то почему бы и нет? Во главу угла всегда ставится результат.

В том сезоне начали за здравие, а закончили за упокой. И многие опасаются, что так может быть и в этом сезоне. Вроде все резво, азартно, обыгрывали конкурентов, а как бы опять не сдулись… Да, Галактионов прибавляет на тренерском поприще, вопросов нет. Но ему дали время и возможности. Будет результат — будем говорить. Но все‑таки новым Сёминым он не будет, Сёмин — он один. Михаил Михайлович будет Галактионовым.

— Как думаете, «Локомотив» станет чемпионом в ближайшие годы?

— Сложный вопрос. На данный момент «Локомотив» проигрывает гонку вооружений. Железнодорожники по возможностям сильно уступают «Зениту» и «Краснодару». В этом мире все возможно, конечно, но пока… Во времена больших трансферов говорил, что надо остановить гонку вооружений и обратить внимание на воспитанников. Но им нужно время, нужно обкатать пацанов, затем добавить точечные усиления, и тогда можно бодаться. Наверное, «Локомотив» идет по такому пути. Так что при определенных обстоятельствах «Локомотив» может сперва попасть в тройку. По мне, это уже большой успех. А потом уже можно стремиться выше, — сказал Харлачев «Матч ТВ».

