Объявлены судейские назначения на матчи 19-го тура РПЛ

Матч «Зенита» и «Балтики» в 19-м туре РПЛ будет судить Сухой. На игру «Краснодара» с «Ростовом» назначен Фролов, встречу «Ахмата» и ЦСКА обслужит Карасев
РФС назначил арбитров на матчи 19-го тура Мир РПЛ.
27 февраля (пятница)
«Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.
28 февраля (суббота)
«Оренбург» – «Акрон»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.
«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Олег Гусаков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.
1 марта (воскресенье)
«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.
«Сочи» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Виктор Кулагин.
