Президент правления "Рубина" назвал задачи клуба

Президент правления "Рубина" Марат Сафиуллин назвал задачи казанского клуба.

© ФК "Рубин"

"У клуба очень серьезная история. Надеемся, что мы, с учётом того, что стабилизировали наш состав, занимая достаточно хорошие позиции в турнирной таблице, с учетом усилений, хотим стать не просто середняком, который может дать бой топовой команде, а сами должны стать топовой командой и занимать самые высокие места", - цитирует Сафиуллина официальный сайт клуба.

"Рубин" финишировал седьмым по итогам осенней части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Казанская команда набрала 23 очка в 18 прошедшим матчах и отстает от топ-5 на двенадцать баллов. От лидирующей тройки казацев отделяет 14 очков.

Напомним, этой зимой с поста главного тренера был уволен Рашид Рахимов, контракт которого действовал еще полгода. Команду возглавил Франк Артига.